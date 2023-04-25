Ямковий ремонт на Харківщині: де працюють дорожники (фото)
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
На державних дорогах в Харківській області продовжується аварійний ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном. До робіт залучено 26 бригад.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Роботи проводять на дорогах:
– Т-21-21 Лозова– Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха
– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка
– Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»
– М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта
«Також було проведено прибирання доріг від нанесеного ґрунту та сміття, очищення водопропускних лотків, герметизація швів та тріщин асфальтобетонного покриття», – зазначили шляховики.
Читайте також: Зруйнована обстрілами: на звільненій Чугуївщині ремонтують дорогу (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ямковий ремонт на Харківщині: де працюють дорожники (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На державних дорогах в Харківській області продовжується аварійний ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном. До робіт залучено 26 бригад.".