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Ямковий ремонт на Харківщині: де працюють дорожники (фото)

Суспільство 14:20   25.04.2023
Вікторія Яковенко
Ямковий ремонт на Харківщині: де працюють дорожники (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На державних дорогах в Харківській області продовжується аварійний ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном. До робіт залучено 26 бригад.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Роботи проводять на дорогах:

– Т-21-21 Лозова– Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха

– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

– Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»

– М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта

«Також було проведено прибирання доріг від нанесеного ґрунту та сміття, очищення водопропускних лотків, герметизація швів та тріщин асфальтобетонного покриття», – зазначили шляховики.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 14:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На державних дорогах в Харківській області продовжується аварійний ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном. До робіт залучено 26 бригад.".