Ямковий ремонт на Харківщині: де працюють дорожники (фото)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На державних дорогах в Харківській області продовжується аварійний ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном. До робіт залучено 26 бригад.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Роботи проводять на дорогах:

– Т-21-21 Лозова– Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха

– Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

– Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»

– М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта

«Також було проведено прибирання доріг від нанесеного ґрунту та сміття, очищення водопропускних лотків, герметизація швів та тріщин асфальтобетонного покриття», – зазначили шляховики.