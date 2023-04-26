Live
  • Среда 26.04.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🟢

В деоккупированное село на Харьковщине вернули газ

Общество 14:16   26.04.2023
Виктория Яковенко
В деоккупированное село на Харьковщине вернули газ Фото: АО «Харьковгаз»

26 апреля возобновили газоснабжение в селе Великий Проходы в Харьковской области.

Больше года в селе не было энергоносителя, сообщили в АО «Харьковгаз». Пока газоснабжение вернули в почти сотню домов.

Великие Проходы расположены в 10 километрах от границы, село было оккупировано с первого дня широкомасштабного вторжения РФ. Населенный пункт украинские защитники освободили в сентябре 2022 года.

Сейчас без газоснабжения остается около 100 домов. Вернуть энергоноситель там не могут из-за повреждения или разрушения, добавили газовики.

Читайте также: В освобожденном городе на Харьковщине впервые за год включили уличные фонари

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:16
В деоккупированное село на Харьковщине вернули газ
13:04
В Мерефе подросток избил мужчину и оставил лежать без сознания на 22 часа
12:40
До последнего заботилась о музее — ХОВА о погибшем директоре музея в Купянске
11:36
В Харьковской области проводят контролируемые подрывы: где будет слышно
17:59
В Днепре хирурги достали пулю из мозга раненого военного с Харьковщины

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В деоккупированное село на Харьковщине вернули газ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 14:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля возобновили газоснабжение в селе Великий Проходы в Харьковской области.".