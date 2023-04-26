В деоккупированное село на Харьковщине вернули газ
Фото: АО «Харьковгаз»
26 апреля возобновили газоснабжение в селе Великий Проходы в Харьковской области.
Больше года в селе не было энергоносителя, сообщили в АО «Харьковгаз». Пока газоснабжение вернули в почти сотню домов.
Великие Проходы расположены в 10 километрах от границы, село было оккупировано с первого дня широкомасштабного вторжения РФ. Населенный пункт украинские защитники освободили в сентябре 2022 года.
Сейчас без газоснабжения остается около 100 домов. Вернуть энергоноситель там не могут из-за повреждения или разрушения, добавили газовики.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля возобновили газоснабжение в селе Великий Проходы в Харьковской области.".