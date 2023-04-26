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У деокуповане село на Харківщині повернули газ

Суспільство 14:16   26.04.2023
Вікторія Яковенко
У деокуповане село на Харківщині повернули газ Фото: АТ “Харківгаз”

26 квітня відновили газопостачання у селі Великі Проходи в Харківській області.

 Понад рік мешканці жили без енергоносія, повідомили в АТ «Харківгаз». Наразі газопостачання повернули у майже сотню будинків.

Великі проходи розташовані за 10 кілометрів від кордону, село було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ. Населений пункт українські захисники звільнили у вересні 2022 року.

Наразі без газопостачання залишається близько 100 будинків. Повернути енергоносій там не можуть через пошкодження чи руйнування, додали газовики.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 14:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 квітня відновили газопостачання у селі Великі Проходи в Харківській області.".