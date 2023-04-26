У деокуповане село на Харківщині повернули газ
Фото: АТ “Харківгаз”
26 квітня відновили газопостачання у селі Великі Проходи в Харківській області.
Понад рік мешканці жили без енергоносія, повідомили в АТ «Харківгаз». Наразі газопостачання повернули у майже сотню будинків.
Великі проходи розташовані за 10 кілометрів від кордону, село було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ. Населений пункт українські захисники звільнили у вересні 2022 року.
Наразі без газопостачання залишається близько 100 будинків. Повернути енергоносій там не можуть через пошкодження чи руйнування, додали газовики.
Читайте також: У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі
Новини за темою:
Ви читали новину: «У деокуповане село на Харківщині повернули газ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 квітня відновили газопостачання у селі Великі Проходи в Харківській області.".