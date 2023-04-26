У деокуповане село на Харківщині повернули газ

26 квітня відновили газопостачання у селі Великі Проходи в Харківській області.

Понад рік мешканці жили без енергоносія, повідомили в АТ «Харківгаз». Наразі газопостачання повернули у майже сотню будинків.

Великі проходи розташовані за 10 кілометрів від кордону, село було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ. Населений пункт українські захисники звільнили у вересні 2022 року.

Наразі без газопостачання залишається близько 100 будинків. Повернути енергоносій там не можуть через пошкодження чи руйнування, додали газовики.

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