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Назначена сессия Харьковского облсовета: какие вопросы рассмотрят депутаты

Политика 22:32   28.04.2023
Елена Нагорная
Назначена сессия Харьковского облсовета: какие вопросы рассмотрят депутаты

Очередная сессия Харьковского областного совета назначена на 12 мая. Как и предыдущие, из соображений безопасности она состоится в режиме видеоконференции.

Всего в повестке — 39 вопросов, включая «Разное», сообщили в пресс-службе облсовета.

Часть проектов решений касается отчетов о выполнении региональных программ, увольнения и назначения руководителей коммунальных учреждений. В частности, должны уволить и заново назначить директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

Еще один вопрос — присоединение Областного центра планирования семьи и репродукции человека к Центру редких (орфанных) заболеваний.

Кроме этого, депутаты планируют внести изменения в программу «Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2022-2024 годы», в порядок использования средств из областного бюджета на восстановление Харьковщины, а также в порядок использования средств, предусмотренных в областном бюджете для оказания адресной помощи.

На сессии рассмотрят изменения в положение о знаке почета облсовета «За заслуги перед Харьковщиной» и ходатайство о награждении почетной грамотой Верховной Рады.

Еще один проект решения касается выплаты средней зарплаты бывшему главе облсовета Артуру Товмасяну.

  

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 22:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередная сессия Харьковского областного совета назначена на 12 мая. Как и предыдущие, из соображений безопасности она состоится в режиме видеоконференции.".