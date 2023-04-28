Назначена сессия Харьковского облсовета: какие вопросы рассмотрят депутаты

Очередная сессия Харьковского областного совета назначена на 12 мая. Как и предыдущие, из соображений безопасности она состоится в режиме видеоконференции.

Всего в повестке — 39 вопросов, включая «Разное», сообщили в пресс-службе облсовета.

Часть проектов решений касается отчетов о выполнении региональных программ, увольнения и назначения руководителей коммунальных учреждений. В частности, должны уволить и заново назначить директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

Еще один вопрос — присоединение Областного центра планирования семьи и репродукции человека к Центру редких (орфанных) заболеваний.

Кроме этого, депутаты планируют внести изменения в программу «Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2022-2024 годы», в порядок использования средств из областного бюджета на восстановление Харьковщины, а также в порядок использования средств, предусмотренных в областном бюджете для оказания адресной помощи.

На сессии рассмотрят изменения в положение о знаке почета облсовета «За заслуги перед Харьковщиной» и ходатайство о награждении почетной грамотой Верховной Рады.

Еще один проект решения касается выплаты средней зарплаты бывшему главе облсовета Артуру Товмасяну.

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