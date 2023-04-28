Призначена сесія Харківської облради: які питання розглянуть депутати

Чергову сесію Харківської обласної ради призначено на 12 травня. Як і попередні, з міркувань безпеки вона відбудеться у режимі відеоконференції.

Загалом на порядку денному – 39 питань, включно з “Різним”, повідомили у пресслужбі облради.

Значна частина проєктів рішень стосується звітів про виконання регіональних програм, звільнення та призначення керівників комунальних установ. Зокрема, мають звільнити та наново призначити директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту.

Це одне питання – приєднання Обласного центру планування сім’ї та репродукції людини до Центру рідкісних (орфанних) захворювань.

Окрім цього, депутати планують внести зміни до програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки», до порядку використання коштів з обласного бюджету на відновлення Харківщини, а також до порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної допомоги.

На сесії також розглянуть зміни до положення про знак пошани облради «За заслуги перед Харківщиною» та клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради.

Ще один проєкт рішення стосується виплати середньої зарплати колишньому очільнику облради Артуру Товмасяну.