Live
  • П’ятниця 28.04.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

Призначена сесія Харківської облради: які питання розглянуть депутати

Політика 22:32   28.04.2023
Олена Нагорна
Призначена сесія Харківської облради: які питання розглянуть депутати

Чергову сесію Харківської обласної ради призначено на 12 травня. Як і попередні, з міркувань безпеки вона відбудеться у режимі відеоконференції.

Загалом на порядку денному – 39 питань, включно з “Різним”, повідомили у пресслужбі облради.

Значна частина проєктів рішень стосується звітів про виконання регіональних програм, звільнення та призначення керівників комунальних установ. Зокрема, мають звільнити та наново призначити директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту.

Це одне питання – приєднання Обласного центру планування сім’ї та репродукції людини до Центру рідкісних (орфанних) захворювань.

Окрім цього, депутати планують внести зміни до програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2022-2024 роки», до порядку використання коштів з обласного бюджету на відновлення Харківщини, а також до порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної допомоги.

На сесії також розглянуть зміни до положення про знак пошани облради «За заслуги перед Харківщиною» та клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради.

Ще один проєкт рішення стосується виплати середньої зарплати колишньому очільнику облради Артуру Товмасяну.

  

Читайте також: Справу про хабар ексголові Харківської облради Товмасяну передали до суду

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:32
Призначена сесія Харківської облради: які питання розглянуть депутати
21:13
У Харкові обікрали підвал: підозрюваний дав інтерв’ю комунальникам (відео)
20:20
У Харкові ледь не випав з вікна малюк: батько випив настоянку і заснув (відео)
19:46
ТЕЦ-5 вимикають: в одному з районів Харкова три місяці не буде гарячої води
19:19
Біля вокзалу в Харкові почали безкоштовно вакцинувати всіх охочих

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Призначена сесія Харківської облради: які питання розглянуть депутати»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 22:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергову сесію Харківської обласної ради призначено на 12 травня. Як і попередні, з міркувань безпеки вона відбудеться у режимі відеоконференції.".