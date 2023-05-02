Синегубов: На восстановление области нужно не меньше денег, чем на Харьков

Также глава ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что возвращение жителей в Харьковскую область связано в первую очередь с безопасностью, а не с теплой погодой.

В эфире телемарафона Олег Синегубов объяснил, сколько средств нужно собственно Харьковщине для восстановления, если Харькову — около 9,5 млрд.

«Если говорить по повреждениям, то это около 27 тысяч разрушенных объектов, из них почти 15 тысяч – это частный жилищный фонд, а также многоэтажки. Это админздания, это культурное наследие и т.д. Я думаю, что эта цифра однозначно будет не меньше», — отметил Синегубов.

«О возвращении людей собственно в Харьков, да, действительно можно связывать с погодными условиями. Но на первом месте это та военная обстановка, которую мы имеем. Да, благодаря нашим вооруженным силам, это можно констатировать, обстрелов Харькова стало меньше. И это напрямую мы связываем с тем, что люди возвращаются, продолжают свое дело или его возобновляют, пытаются трудоустроиться. Даже некоторые предприятия, которые были ранее релоцированы, уже рассматривают вопрос о возвращении. Но опять же они это связывают с безопасностью», — подчеркнул Синегубов.