Синєгубов: На відновлення області потрібно не менше грошей, ніж на Харків

Також очільник ХОВА Олег Синєгубов наголосив, що повернення мешканців до Харківської області пов’язане насамперед із безпекою, а не з теплою погодою.

В ефірі телемарафону Олег Синєгубов пояснив, скільки коштів потрібно власне Харківщині для відновлення, якщо Харкову – близько 9,5 млрд.

«Якщо говорити по ушкодженням, то це біля 27 тисяч зруйнованих об’єктів, з них майже 15 тисяч – це приватний житловий фонд, а також відповідно багатоповерхівки. Це адмінбудівлі, це культурна спадщина тощо. Я думаю, що ця цифра однозначно буде не меншою», – зазначив Синегубов.

«Щодо повернення людей власне до Харкова, так, дійсно можна пов’язувати з погодними умовами. Але на першому місці це та військова обстановка, яку ми маємо. Так, завдяки нашим збройним силам, це можна констатувати, обстрілів Харкова стало менше. І це напряму ми пов’язуємо із тим, що люди повертаються, продовжують свою справу або її відновлюють, чи бізнес, намагаються працевлаштуватися. Навіть деякі підприємства, які були релоковані раніше, вже розглядають питання щодо повернення. Але знову ж таки, вони це пов’язують із безпекою», – наголосив Синєгубов.