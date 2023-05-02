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Синєгубов розповів, чим б’ють росіяни по Харкову та області

Суспільство 15:49   02.05.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов розповів, чим б’ють росіяни по Харкову та області

Населені пункти Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, ворог обстрілює з артилерії, танків та мінометів.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Якщо це ракетні обстріли, то це С-300. Це по Куп’янську, по Вовчанську і по Харкову. Інших систем поки що ми не фіксуємо», – додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 15:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Населені пункти Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, ворог обстрілює з артилерії, танків та мінометів.".