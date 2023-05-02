Синєгубов розповів, чим б’ють росіяни по Харкову та області

Населені пункти Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, ворог обстрілює з артилерії, танків та мінометів.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Якщо це ракетні обстріли, то це С-300. Це по Куп’янську, по Вовчанську і по Харкову. Інших систем поки що ми не фіксуємо», – додав голова ХОВА.