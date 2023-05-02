Синєгубов розповів, чим б’ють росіяни по Харкову та області
Населені пункти Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, ворог обстрілює з артилерії, танків та мінометів.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Якщо це ракетні обстріли, то це С-300. Це по Куп’янську, по Вовчанську і по Харкову. Інших систем поки що ми не фіксуємо», – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 15:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Населені пункти Харківщини, які знаходяться на кордоні з РФ, ворог обстрілює з артилерії, танків та мінометів.".