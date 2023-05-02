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Синегубов рассказал, чем бьют россияне по Харькову и области

Общество 15:49   02.05.2023
Виктория Яковенко
Синегубов рассказал, чем бьют россияне по Харькову и области

Населённые пункты Харьковщины, которые находятся на границе с РФ, враг обстреливает из артиллерии, танков и минометов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Если это ракетные обстрелы, то это С-300. Это по Купянску, по Волчанску и по Харькову. Других систем пока мы не фиксируем», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 15:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Населённые пункты Харьковщины, которые находятся на границе с РФ, враг обстреливает из артиллерии, танков и минометов.".