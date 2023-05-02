Синегубов рассказал, чем бьют россияне по Харькову и области
Населённые пункты Харьковщины, которые находятся на границе с РФ, враг обстреливает из артиллерии, танков и минометов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Если это ракетные обстрелы, то это С-300. Это по Купянску, по Волчанску и по Харькову. Других систем пока мы не фиксируем», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 15:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Населённые пункты Харьковщины, которые находятся на границе с РФ, враг обстреливает из артиллерии, танков и минометов.".