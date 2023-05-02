«Теоретически – возможно»: могут ли птицы разносить мины на Харьковщине – ГСЧС

В соцсетях начала распространяться информация, что противопехотные мины «Лепесток» могут переносить птицы. Однако спасатели подобных случаев не фиксировали.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Мы эту информацию, как и все, получили через интернет-ресурсы. Прочли, но при непосредственном контакте с местным населением, кто видел это или слышал об этом, мы не можем предоставить эту информацию. Мы такие случаи не фиксировали. Но, теоретически, это возможно», — отметил Василенко.

Василенко также рассказал, что мина «Лепесток» достаточно легкая, поэтому теоретически птица могла бы ее взять.

«Мина «Лепесток» имеет вес около 80 гр, и если большая птица, такая как ворона имеет такую возможность — поднимет. Но, ведь мы понимаем, что мина «Лепесток» срабатывает от прикосновения, если нажать на нее весом более 3 кг, то она сработает. Если птица ее возьмет в клюв, а у нее, пожалуй, давление гораздо больше, возможно и срабатывание от этого прикосновения», — добавили в ГСЧС.

Эту информацию спасатели проверяют.