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«Теоретически – возможно»: могут ли птицы разносить мины на Харьковщине – ГСЧС

Общество 13:43   02.05.2023
Виктория Яковенко
«Теоретически – возможно»: могут ли птицы разносить мины на Харьковщине – ГСЧС

В соцсетях начала распространяться информация, что противопехотные мины «Лепесток» могут переносить птицы. Однако спасатели подобных случаев не фиксировали.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Мы эту информацию, как и все, получили через интернет-ресурсы. Прочли, но при непосредственном контакте с местным населением, кто видел это или слышал об этом, мы не можем предоставить эту информацию. Мы такие случаи не фиксировали. Но, теоретически, это возможно», — отметил Василенко.

Василенко также рассказал, что мина «Лепесток» достаточно легкая, поэтому теоретически птица могла бы ее взять.

«Мина «Лепесток» имеет вес около 80 гр, и если большая птица, такая как ворона имеет такую возможность — поднимет. Но, ведь мы понимаем, что мина «Лепесток» срабатывает от прикосновения, если нажать на нее весом более 3 кг, то она сработает. Если птица ее возьмет в клюв, а у нее, пожалуй, давление гораздо больше, возможно и срабатывание от этого прикосновения», — добавили в ГСЧС.

Эту информацию спасатели проверяют.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 13:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях начала распространяться информация, что противопехотные мины «Лепесток» могут переносить птицы. Однако спасатели подобных случаев не фиксировали.".