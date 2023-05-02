«Теоретически – возможно»: могут ли птицы разносить мины на Харьковщине – ГСЧС
В соцсетях начала распространяться информация, что противопехотные мины «Лепесток» могут переносить птицы. Однако спасатели подобных случаев не фиксировали.
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
«Мы эту информацию, как и все, получили через интернет-ресурсы. Прочли, но при непосредственном контакте с местным населением, кто видел это или слышал об этом, мы не можем предоставить эту информацию. Мы такие случаи не фиксировали. Но, теоретически, это возможно», — отметил Василенко.
Василенко также рассказал, что мина «Лепесток» достаточно легкая, поэтому теоретически птица могла бы ее взять.
«Мина «Лепесток» имеет вес около 80 гр, и если большая птица, такая как ворона имеет такую возможность — поднимет. Но, ведь мы понимаем, что мина «Лепесток» срабатывает от прикосновения, если нажать на нее весом более 3 кг, то она сработает. Если птица ее возьмет в клюв, а у нее, пожалуй, давление гораздо больше, возможно и срабатывание от этого прикосновения», — добавили в ГСЧС.
Эту информацию спасатели проверяют.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях начала распространяться информация, что противопехотные мины «Лепесток» могут переносить птицы. Однако спасатели подобных случаев не фиксировали.".