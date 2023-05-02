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«Теоретично – можливо»: чи можуть птахи розносити міни на Харківщині – ДСНС

Суспільство 13:43   02.05.2023
Вікторія Яковенко
«Теоретично – можливо»: чи можуть птахи розносити міни на Харківщині – ДСНС

У соцмережах почала ширитися інформація, що протипіхотні міни «Пелюстка» можуть переносити птахи. Однак рятувальники подібних випадків не фіксували.

Про це на брифінгу повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

«Ми цю інформацію як і всі отримали через інтернет-ресурси. Прочитали, але при безпосередньому контакті з місцевим населенням, хто бачив це або чув про це, ми не можемо надати цю інформацію. Ми такі випадки не фіксували. Але, теоретично, це можливо», – зазначив Василенко.

Василенко також розповів, що міна «Пелюстка» досить легка, тому теоретично птах міг би її взяти.

«Міна «Пелюстка» має вагу близько 80 г, і якщо великий птах, такий як ворона має таку можливість – підійме. Але ж ми розуміємо, що міна «Пелюстка» спрацьовує від дотику, якщо натиснути на неї вагою понад 3 кг, то вона спрацює. Якщо птах її візьме до дзьоба, а в нього, мабуть, тиск набагато більше, можливо і спрацювання від цього дотику», – додали в ДСНС.

Цю інформацію рятувальники наразі перевіряють.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах почала ширитися інформація, що протипіхотні міни «Пелюстка» можуть переносити птахи. Однак рятувальники подібних випадків не фіксували.".