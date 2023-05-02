«Теоретично – можливо»: чи можуть птахи розносити міни на Харківщині – ДСНС
У соцмережах почала ширитися інформація, що протипіхотні міни «Пелюстка» можуть переносити птахи. Однак рятувальники подібних випадків не фіксували.
Про це на брифінгу повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
«Ми цю інформацію як і всі отримали через інтернет-ресурси. Прочитали, але при безпосередньому контакті з місцевим населенням, хто бачив це або чув про це, ми не можемо надати цю інформацію. Ми такі випадки не фіксували. Але, теоретично, це можливо», – зазначив Василенко.
Василенко також розповів, що міна «Пелюстка» досить легка, тому теоретично птах міг би її взяти.
«Міна «Пелюстка» має вагу близько 80 г, і якщо великий птах, такий як ворона має таку можливість – підійме. Але ж ми розуміємо, що міна «Пелюстка» спрацьовує від дотику, якщо натиснути на неї вагою понад 3 кг, то вона спрацює. Якщо птах її візьме до дзьоба, а в нього, мабуть, тиск набагато більше, можливо і спрацювання від цього дотику», – додали в ДСНС.
Цю інформацію рятувальники наразі перевіряють.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах почала ширитися інформація, що протипіхотні міни «Пелюстка» можуть переносити птахи. Однак рятувальники подібних випадків не фіксували.".