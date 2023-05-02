В Харькове дешевеют свежие овощи и яйца: цены

В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета информируют, что в магазинах и рынках Харькова постепенно снижаются цены на свежие овощи.

По сравнению с началом апреля огурцы упали в цене около 35%, помидоры — на 17%, молодая капуста — на 23%. Так, свежие огурцы стоят в среднем от 90 до 120 грн за кг, помидоры красные – от 77 до 115 грн за кг, помидоры розовые – от 150 до 165 грн/кг, капуста ранняя – от 55 до 62 грн/кг, редис – от 60 до 85 грн/кг.

Также в некоторых магазинах снизилась стоимость куриных яиц. Сейчас цена на них составляет от 46 до 70 грн за 10 шт. В начале апреля стоимость яиц составляла от 63 до 78 грн за 10 шт.