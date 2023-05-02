Live
  • Вторник 02.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.27
    • 🟢

В Харькове дешевеют свежие овощи и яйца: цены

Общество 12:03   02.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове дешевеют свежие овощи и яйца: цены

В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета информируют, что в магазинах и рынках Харькова постепенно снижаются цены на свежие овощи.

По сравнению с началом апреля огурцы упали в цене около 35%, помидоры — на 17%, молодая капуста — на 23%. Так, свежие огурцы стоят в среднем от 90 до 120 грн за кг, помидоры красные – от 77 до 115 грн за кг, помидоры розовые – от 150 до 165 грн/кг, капуста ранняя – от 55 до 62 грн/кг, редис – от 60 до 85 грн/кг.

Также в некоторых магазинах снизилась стоимость куриных яиц. Сейчас цена на них составляет от 46 до 70 грн за 10 шт. В начале апреля стоимость яиц составляла от 63 до 78 грн за 10 шт.

Читайте также: Меньше сеют: в ХОВА дали прогноз, подорожает ли на Харьковщине хлеб в 2023-м

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:03
В Харькове дешевеют свежие овощи и яйца: цены
21:05
Пилоты дронов из харьковской 92-й ОМБр оставили оккупантов без «глаз» (видео)
20:47
За неделю в Харькове устранили 50 аварий на водоводах
20:17
Как сложилась судьба бобра Полины, пришедшей за помощью к людям (видео)
19:23
В Харькове коммунальщик оказался в земляной ловушке со сломанной ногой (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове дешевеют свежие овощи и яйца: цены»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 12:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета информируют, что в магазинах и рынках Харькова постепенно снижаются цены на свежие овощи.".