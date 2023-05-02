У Харкові дешевшають свіжі овочі та яйця: ціни

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради інформують, що в магазинах та на ринках Харкова поступово знижуються ціни на свіжі овочі.

Порівняно з початком квітня огірки впали в ціні на близько 35%, помідори — на 17%, молода капуста — на 23%. Так, свіжі огірки коштують у середньому від 90 до 120 грн за кг, помідори червоні — від 77 до 115 грн за кг, помідори рожеві — від 150 до 165 грн/кг, капуста рання — від 55 до 62 грн/кг, редиска — від 60 до 85 грн/кг.

Також у деяких магазинах зменшилася вартість курячих яєць. Зараз ціна на них становить від 46 до 70 грн/10 шт. На початку квітня вартість яєць становила від 63 до 78 грн за 10 шт.