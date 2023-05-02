У Харкові дешевшають свіжі овочі та яйця: ціни
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради інформують, що в магазинах та на ринках Харкова поступово знижуються ціни на свіжі овочі.
Порівняно з початком квітня огірки впали в ціні на близько 35%, помідори — на 17%, молода капуста — на 23%. Так, свіжі огірки коштують у середньому від 90 до 120 грн за кг, помідори червоні — від 77 до 115 грн за кг, помідори рожеві — від 150 до 165 грн/кг, капуста рання — від 55 до 62 грн/кг, редиска — від 60 до 85 грн/кг.
Також у деяких магазинах зменшилася вартість курячих яєць. Зараз ціна на них становить від 46 до 70 грн/10 шт. На початку квітня вартість яєць становила від 63 до 78 грн за 10 шт.
Читайте також: Менше сіють: у ХОВА дали прогноз, чи подорожчає на Харківщині хліб у 2023-му
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові дешевшають свіжі овочі та яйця: ціни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 12:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради інформують, що в магазинах та на ринках Харкова поступово знижуються ціни на свіжі овочі.".