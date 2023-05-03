Стрельба в школе. 14-летний подросток получил «1» — и убил 9 человек (Видео)

В столице Сербии 14-летний подросток стрелял в школе из двух пистолетов, убил восемь учеников и охранника, также в его рюкзаке нашли бутылки с зажигательной смесью, сообщает сербское издание Novosti.

В престижной начальной школе «Владислав Рибникар» в Белграде сегодня утром, около 8 часов, произошла стрельба. По предварительной информации, огонь открыл один из учеников школы. Первой его жертвой стал пожилой охранник, затем парень расстрелял детей в коридоре школы и ворвался на урок истории. Всего во время стрельбы погибли 8 учеников и охранник, еще 15 человек, ученики и учитель истории получили ранения. Большинство пострадавших в тяжелом состоянии, их оперируют.

Во время обыска в школе нашли рюкзак с тремя коктейлями Молотова. Свой рюкзак подросток оставил в кабинете истории. Совершивший расправу ученик стрелял из двух пистолетов, один из которых CZ 99.

Известно, что в этой школе учатся дети известных в Сербии спортсменов и певцов.

По информации СМИ, расстрелявший детей ученик на момент теракта был под действием наркотиков. Его задержала полиция. Также журналисты узнали, что этот подросток – сын известного в городе радиолога.

Как сообщают СМИ неофициально, ученик убивший детей в начальной школе, накануне получил единицу по истории и, как предполагают, именно поэтому он сегодня утром стрелял в школе, на уроке истории.

Читайте также: Под Харьковом мужчина стрелял из пневматического пистолета возле жилых домов