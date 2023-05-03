Стрілянина в школі. 14-річний підліток отримав «1» –і вбив 9 осіб (Відео)

У столиці Сербії 14-річний підліток стріляв у школі з двох пістолетів, убив вісім учнів та охоронця, також у нього знайшли пляшки із запальною сумішшю, повідомляє сербське видання Novosti .

У престижній початковій школі «Владислав Рібнікар» у Белграді сьогодні вранці близько 8 години сталася стрілянина. За попередньою інформацією, вогонь відкрив один з учнів школи. Першою жертвою учня став літній охоронець, потім хлопець розстріляв дітей у коридорі школи і увірвався на урок історії. Усього під час стрілянини загинули 8 учнів і охоронець, ще 15 людей, учні та вчитель історії, отримали поранення. Більшість постраждалих у важкому стані, їх наразі оперують.

Під час обшуку в школі знайшли рюкзак із трьома коктейлями Молотова. Свій рюкзак підліток залишив у кабінеті історії. Учень, який вчинив розправу, стріляв з двох пістолетів, один з яких CZ 99.

Відомо, що у цій школі навчаються діти відомих у Сербії спортсменів і співаків.

За інформацією ЗМІ, учень, який розстріляв дітей, на момент теракту був під дією наркотиків. Його затримала поліція. Також журналісти дізналися, що цей підліток – син відомого у місті радіолога.

Як повідомляють ЗМІ неофіційно, учень, який убив дітей у початковій школі, напередодні отримав одиницю з історії і, як припускають, саме тому він сьогодні вранці стріляв у школі на уроці історії.