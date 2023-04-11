Під Харковом чоловік стріляв з пневматичного пістолета біля житлових будинків

Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета у передмісті Харкова, повідомили поліцейські офіцери громад у Харківській області.

Сьогодні 11 квітня чоловік стріляв із пневматичного пістолета біля житлових будинків у смт Пісочин. Поліцейські офіцери Пісочинської територіальної громади, отримавши повідомлення про інцидент, негайно виїхали на виклик та затримали горе-стрільця на місці події.

Поліцейські вилучили у чоловіка пневматичну зброю. На місце події офіцери викликали слідчо-оперативну групу.