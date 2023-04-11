Під Харковом чоловік стріляв з пневматичного пістолета біля житлових будинків
Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета у передмісті Харкова, повідомили поліцейські офіцери громад у Харківській області.
Сьогодні 11 квітня чоловік стріляв із пневматичного пістолета біля житлових будинків у смт Пісочин. Поліцейські офіцери Пісочинської територіальної громади, отримавши повідомлення про інцидент, негайно виїхали на виклик та затримали горе-стрільця на місці події.
Поліцейські вилучили у чоловіка пневматичну зброю. На місце події офіцери викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета у передмісті Харкова, повідомили поліцейські офіцери громад у Харківській області. ".