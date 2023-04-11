Live
  • Вторник 11.04.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Под Харьковом мужчина стрелял из пневматического пистолета возле жилых домов

Происшествия 17:51   11.04.2023
Оксана Якушко
Под Харьковом мужчина стрелял из пневматического пистолета возле жилых домов

Правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь из пистолета в пригороде Харькова, сообщили полицейские офицеры общин в Харьковской области.

Сегодня 11 апреля мужчина стрелял из пневматического пистолета возле жилых домов в пгт Песочин. Полицейские офицеры Песочинской территориальной громады, получив сообщение об инциденте, немедленно выехали по вызову и задержали горе-стрелка на месте происшествия.

Полицейские изъяли у мужчины пневматическое оружие. На место происшествия офицеры вызвали следственно-оперативную группу.

Читайте также:  На Харьковщине мужчина переделал пистолет из сигнального на боевой

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

21:40
Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)
20:45
Работники немецкой компании два дня будут бесплатно убирать центр Харькова
20:13
Харьковская «Хартия» вошла в «Гвардию наступления» как бригада Нацгвардии
19:42
В городе на Харьковщине спасали коммунальщика, которого засыпало землей (фото)
19:25
Синегубов озвучил концепцию восстановления Изюма на Харьковщине (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Харьковом мужчина стрелял из пневматического пистолета возле жилых домов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь из пистолета в пригороде Харькова, сообщили полицейские офицеры общин в Харьковской области.".