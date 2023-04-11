Под Харьковом мужчина стрелял из пневматического пистолета возле жилых домов

Правоохранители задержали мужчину, открывшего огонь из пистолета в пригороде Харькова, сообщили полицейские офицеры общин в Харьковской области.

Сегодня 11 апреля мужчина стрелял из пневматического пистолета возле жилых домов в пгт Песочин. Полицейские офицеры Песочинской территориальной громады, получив сообщение об инциденте, немедленно выехали по вызову и задержали горе-стрелка на месте происшествия.

Полицейские изъяли у мужчины пневматическое оружие. На место происшествия офицеры вызвали следственно-оперативную группу.

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