Погибли у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тела супругов (фото)

В селе Куриловка Купянского района 4 мая эксгумировали тела 44-летнего мужчины и его 43-летней жены, погибших в сентябре 2022 года в результате российского обстрела.

Когда оккупанты открыли огонь по селу, мужчина и женщина находились у подъезда дома, в котором жили. Оба погибли на месте, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Трупы направлены на судебно-медицинские экспертизы.



Фото: Харьковская облпрокуратура

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).