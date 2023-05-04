Погибли у подъезда: на Харьковщине эксгумировали тела супругов (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
В селе Куриловка Купянского района 4 мая эксгумировали тела 44-летнего мужчины и его 43-летней жены, погибших в сентябре 2022 года в результате российского обстрела.
Когда оккупанты открыли огонь по селу, мужчина и женщина находились у подъезда дома, в котором жили. Оба погибли на месте, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Трупы направлены на судебно-медицинские экспертизы.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 22:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Куриловка Купянского района 4 мая эксгумировали тела 44-летнего мужчины и его 43-летней жены, погибших в сентябре 2022 года в результате российского обстрела.".