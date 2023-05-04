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Загинули біля під’їзду: на Харківщині ексгумували тіла подружжя (фото)

Суспільство 22:55   04.05.2023
Олена Нагорна
Загинули біля під’їзду: на Харківщині ексгумували тіла подружжя (фото)

У селі Курилівка Куп’янського району 4 травня ексгумували тіла 44-річного чоловіка та його 43-річної дружини, які загинули у вересні 2022 року внаслідок російського обстрілу.

Коли окупанти відкрили вогонь по селу, чоловік і жінка перебували біля під’їзду будинку, в якому жили. Обоє загинули на місці, розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Трупи направили на судово-медичні експертизи.


Фото: Харківська облпрокуратура

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 22:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Курилівка Куп’янського району 4 травня ексгумували тіла 44-річного чоловіка та його 43-річної дружини, які загинули у вересні 2022 року внаслідок російського обстрілу.".