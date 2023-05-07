Сверхусилиями Силы обороны удерживают Бахмут — Федоренко об обстрелах фосфором

Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются, российские военные обстреливают город зажигательными и фосфорными боеприпасами, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Ситуацию в городе прокомментировал в эфире телемарафона командир роты ударных БпЛА харьковской 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Он отмечает, что использование фосфорных и зажигательных боеприпасов, к чему прибегли захватчики, запрещено всеми международными конвенциями.

«При применении этих типов боеприпасов есть не только пламя и пожары, но и выделяются токсичные вещества как от горения самого фосфора, так и от горения объектов. Например, пластиковых окон», — говорит Федоренко.

При этом, утверждает он, противник не имеет тактических успехов и ему не удалось занять позиции Сил обороны.

«Противник тактического успеха не имеет. Силы обороны принимают исчерпывающие шаги и меры, чтобы выявлять огневые средства противника, из которых ведется обстрел города Бахмут запрещенными боеприпасами. Могу сказать, что успешно удается их затыкать. Война продолжается в полный рост. Сверхусилиями Силы обороны удерживают Бахмут», — добавил Федоренко.