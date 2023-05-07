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Сверхусилиями Силы обороны удерживают Бахмут — Федоренко об обстрелах фосфором

Происшествия 20:02   07.05.2023
Елена Нагорная
Сверхусилиями Силы обороны удерживают Бахмут — Федоренко об обстрелах фосфором

Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются, российские военные обстреливают город зажигательными и фосфорными боеприпасами, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Ситуацию в городе прокомментировал в эфире телемарафона командир роты ударных БпЛА харьковской 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Он отмечает, что использование фосфорных и зажигательных боеприпасов, к чему прибегли захватчики, запрещено всеми международными конвенциями.

«При применении этих типов боеприпасов есть не только пламя и пожары, но и выделяются токсичные вещества как от горения самого фосфора, так и от горения объектов. Например, пластиковых окон», — говорит Федоренко.

При этом, утверждает он, противник не имеет тактических успехов и ему не удалось занять позиции Сил обороны.

«Противник тактического успеха не имеет. Силы обороны принимают исчерпывающие шаги и меры, чтобы выявлять огневые средства противника, из которых ведется обстрел города Бахмут запрещенными боеприпасами. Могу сказать, что успешно удается их затыкать. Война продолжается в полный рост. Сверхусилиями Силы обороны удерживают Бахмут», — добавил Федоренко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 20:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются, российские военные обстреливают город зажигательными и фосфорными боеприпасами, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".