Надзусиллями Сили оборони утримують Бахмут – Федоренко про обстріли фосфором
Бої в Бахмуті Донецької області тривають, російські військові обстрілюють місто запалювальними та фосфорними боєприпасами, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Ситуацію у місті прокоментував в етері телемарафону командир роти ударних БпЛА харківської 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
Він зазначає, що використання фосфорних та запалювальних боєприпасів, до чого вдалися загарбники, заборонено всіма міжнародними конвенціями.
“При застосуванні цих типів боєприпасів є не тільки полум’я і пожежі, а й виділяються токсичні речовини як від горіння самого фосфору, так і від горіння об’єктів. Наприклад, пластикових вікон”, – каже Федоренко.
При цьому, стверджує він, супротивник не має тактичних успіхів і йому не вдалося зайняти позиції Сил оборони.
“Супротивник тактичного успіху не має. Сили оборони вживають вичерпних кроків та заходів, щоб виявляти вогневі засоби супротивника, з яких ведеться обстріл міста Бахмут забороненими боєприпасами. Можу сказати, що успішно вдається їх затикати. Війна продовжується в повний зріст. Надзусиллями Сили оборони утримують Бахмут”, – додав Федоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 20:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бої в Бахмуті Донецької області тривають, російські військові обстрілюють місто запалювальними та фосфорними боєприпасами, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.".