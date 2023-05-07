Надзусиллями Сили оборони утримують Бахмут – Федоренко про обстріли фосфором

Бої в Бахмуті Донецької області тривають, російські військові обстрілюють місто запалювальними та фосфорними боєприпасами, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Ситуацію у місті прокоментував в етері телемарафону командир роти ударних БпЛА харківської 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Він зазначає, що використання фосфорних та запалювальних боєприпасів, до чого вдалися загарбники, заборонено всіма міжнародними конвенціями.

“При застосуванні цих типів боєприпасів є не тільки полум’я і пожежі, а й виділяються токсичні речовини як від горіння самого фосфору, так і від горіння об’єктів. Наприклад, пластикових вікон”, – каже Федоренко.

При цьому, стверджує він, супротивник не має тактичних успіхів і йому не вдалося зайняти позиції Сил оборони.

“Супротивник тактичного успіху не має. Сили оборони вживають вичерпних кроків та заходів, щоб виявляти вогневі засоби супротивника, з яких ведеться обстріл міста Бахмут забороненими боєприпасами. Можу сказати, що успішно вдається їх затикати. Війна продовжується в повний зріст. Надзусиллями Сили оборони утримують Бахмут”, – додав Федоренко.