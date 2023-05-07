В результате обстрела села на Чугуевщине ранена женщина — Попова
Днем 7 мая российские военные обстреляли село Бугаевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщает советник председателя Харьковского областного совета, волонтер Наталья Попова.
По ее словам, в результате происшествия получила ранения женщина — ее доставили в больницу.
Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, утром 7 мая российские военные нанесли удар ракетой С-300 по территории одного из автопарков в городе Балаклея. Три женщины получили взрывные травмы, у двоих мужчин — относительно легкие повреждения.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 15:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 7 мая российские военные обстреляли село Бугаевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщает советник председателя Харьковского областного совета, волонтер Наталья Попова.".