В результате обстрела села на Чугуевщине ранена женщина — Попова

Днем 7 мая российские военные обстреляли село Бугаевка Волчанской громады Чугуевского района, сообщает советник председателя Харьковского областного совета, волонтер Наталья Попова.

По ее словам, в результате происшествия получила ранения женщина — ее доставили в больницу.

Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, утром 7 мая российские военные нанесли удар ракетой С-300 по территории одного из автопарков в городе Балаклея. Три женщины получили взрывные травмы, у двоих мужчин — относительно легкие повреждения.