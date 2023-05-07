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Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку – Попова

Події 15:20   07.05.2023
Олена Нагорна
Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку – Попова

Вдень 7 травня російські військові обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомляє радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.

За її словами, внаслідок події отримала поранення жінка – її доправили до лікарні.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, вранці 7 травня російські військові завдали удару ракетою С-300 по території одного з автопарків у місті Балаклія. Три жінки зазнали вибухових травм, у двох чоловіків  відносно легкі ушкодження.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 15:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 7 травня російські військові обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомляє радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.".