Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку – Попова
Вдень 7 травня російські військові обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомляє радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.
За її словами, внаслідок події отримала поранення жінка – її доправили до лікарні.
Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, вранці 7 травня російські військові завдали удару ракетою С-300 по території одного з автопарків у місті Балаклія. Три жінки зазнали вибухових травм, у двох чоловіків – відносно легкі ушкодження.
Читайте також: Ракетні удари по Балаклії: пошкоджено кілька п’ятиповерхівок (фото, відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку – Попова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 15:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 7 травня російські військові обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомляє радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.".