Унаслідок обстрілу села на Чугуївщині поранено жінку – Попова

Вдень 7 травня російські військові обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району, повідомляє радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова.

За її словами, внаслідок події отримала поранення жінка – її доправили до лікарні.

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, вранці 7 травня російські військові завдали удару ракетою С-300 по території одного з автопарків у місті Балаклія. Три жінки зазнали вибухових травм, у двох чоловіків – відносно легкі ушкодження.