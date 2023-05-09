Долг горэлектротранса перед облэнерго реструктуризирован, сумма огромная — мэр
Долг КП «Горэлектротранссервис», в отношении которого начата процедура банкротства, перед АО «Харьковоблэнерго» был реструктуризирован около двух с половиной месяцев назад, и сейчас предприятие платит за электричество согласно договоренностям, сообщил на пресс-конференции 9 мая мэр Харькова Игорь Терехов.
«У нас с «Харьковоблэнерго» был подписан документ о реструктуризации. Мы реструктуризировали долги, которые были еще задолго до этого. Сейчас мы платим облэнерго по нашим договоренностям. Что касается облэнерго, то, я считаю, что у них нет сейчас никакого повода отключать городской электротранспорт», — сказал Терехов.
На уточняющий вопрос о размере долга мэр ответил, что «сумма огромная».
Городской голова в очередной раз подчеркнул, что для харьковчан ничего не изменится в связи с банкротством коммунальных предприятий.
«Это определенные экономические вызовы, с которыми они сталкиваются. В процедуре банкротства нет ничего страшного. Это то, что касается платежеспособности, принятия оплаты за поставку той или иной услуги. Возможности предприятий во время процедуры банкротства расширяются. Есть моменты, когда мы можем все подсчитать, когда не могут арестовать счета кредиторские», — говорит Терехов.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 14:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Долг КП «Горэлектротранссервис», в отношении которого начата процедура банкротства, перед АО «Харьковоблэнерго» был реструктуризирован около двух с половиной месяцев назад, и сейчас предприятие платит за электричество согласно договоренностям, сообщил на пресс-конференции 9 мая мэр Харькова Игорь Терехов.".