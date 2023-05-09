Мер: борг міськелектротрансу перед обленерго реструктуризовано, сума величезна
Борг КП “Міськелектротранссервіс”, щодо якого розпочато процедуру банкрутства, перед АТ “Харківобленерго” було реструктуризовано близько двох з половиною місяців тому, і зараз підприємство платить за електрику згідно з домовленостями, повідомив на пресконференції 9 травня мер Харкова Ігор Терехов.
“У нас з “Харківобленерго” був підписаний документ щодо реструктуризації. Ми реструктуризували борги, які були ще задовго. Зараз ми платимо обленерго за нашими домовленостями. Що стосується обленерго, то, я вважаю, що в них немає зараз жодного приводу вимикати міський електротранспорт”, – сказав Терехов.
На уточнювальне питання щодо розміру боргу мер відповів, що “сума величезна”.
Міський голова вкотре наголосив, що для харків’ян нічого не зміниться через банкрутство комунальних підприємств.
“Це певні економічні виклики, з якими вони стикаються. У процедурі банкрутства немає нічого страшного. Це те, що стосується платоспроможності, прийняття оплати за постачання тієї чи іншої послуги. Можливості підприємств під час процедури банкрутства розширюються. Є моменти, коли ми можемо все підрахувати, коли не можуть арештувати рахунки кредиторні”, — каже Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 14:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Борг КП “Міськелектротранссервіс”, щодо якого розпочато процедуру банкрутства, перед АТ “Харківобленерго” було реструктуризовано близько двох з половиною місяців тому, і зараз підприємство платить за електрику згідно з домовленостями, повідомив на пресконференції 9 травня мер Харкова Ігор Терехов.".