На Харьковщине за сотрудничество с оккупантами будут судить работников «УЗ»

Двое бывших работников «Укрзализниці» помогали РФ восстановить железнодорожное сообщение с оккупированной в то время частью Харьковщины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации поселка Купянск-Узловой двое бывших работников «УЗ» перешли на сторону военных РФ. В июле прошлого года они заключили трудовые контракты с так называемым гендиректором предприятия «Купянская железная дорога».

Один из них занял должность «начальника» производственного подразделения «Купянская машинная станция», а другой – стал его «заместителем».

«На фейковых должностях коллаборанты прежде всего способствовали перевозке грузов так называемым «государственным предприятием «Купянская железная дорога», в частности помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированной в то время частью Харьковщины, организовывая проведение ремонтных работ по капитальному ремонту пути», — отметили правоохранители.

Псевдоруководитель сбежал в Черновцы, а его «заместитель» скрывался в населенных пунктах Харьковщины. Однако правоохранители коллаборантов поймали.

Сейчас оба обвиняемых находятся в СИЗО.

Их обвиняют по факту пособничества путем устранения препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111 -1 УК Украины.