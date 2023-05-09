На Харківщині за співпрацю з окупантами судитимуть двох працівників «УЗ»

Двоє колишніх працівників «Укрзалізниці» допомагали РФ відновити залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Куп’янськ-Вузловий двоє колишніх працівників «УЗ» перейшли на бік військових РФ. У липні минулого року вони уклали трудові контракти з так званим гендиректором підприємства «Куп’янська залізниця».

Один з них обійняв посаду «начальника» виробничого підрозділу «Куп’янська колійна машинна станція», а інший – став його «заступником».

«На фейкових посадах колаборанти насамперед сприяли перевезенню вантажів так званим «государственным предприятием «Купянская железная дорога», зокрема допомагали країні-агресорці відновлювати залізничне сполучення з окупованою на той час частиною Харківщини, організовуючи проведення ремонтних робіт з капітального ремонту колії та стрілкових переводів», – зазначили правоохоронці.

Псевдокерівник втік до Чернівців, а його «заступник» переховувався у населених пунктах Харківщини. Проте правоохоронці злочинців піймали.

Наразі обидва обвинувачених перебувають у СІЗО.

Їх обвинувачують за фактом пособництва шляхом усунення перешкод у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресоркою, незаконними органами влади, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).