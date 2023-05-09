В 13:30 на Харьковщине будут раздаваться взрывы
9 мая на Харьковщине работают саперы.
В 13:30 вблизи села Байрак будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — обратились в Балаклейский ГВА.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 13:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 мая на Харьковщине работают саперы.".