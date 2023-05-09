В 13:30 на Харьковщине будут раздаваться взрывы

9 мая на Харьковщине работают саперы.

В 13:30 вблизи села Байрак будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — обратились в Балаклейский ГВА.