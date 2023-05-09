О 13:30 на Харківщині лунатимуть вибухи
9 травня на Харківщині працюватимуть сапери.
О 13:30 поблизу села Байрак буде проводитись планове знищення вибухонебезпечних предметів, повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
«Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!», – звернулися у Балаклійський МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 травня на Харківщині працюватимуть сапери.".