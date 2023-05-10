У минирования территорий Карабаха и Украины общие заказчики в кремле — СМИ

За минным терроризмом в Азербайджане и Украине стоят силы России. Россияне продолжают минировать каждый клочок оккупированных украинских земель. Не менее цинично, но руками армянских солдат Россия действует и в Карабахе, сообщает Фокус.

В этом регионе были найдены минные поля, засоренные боеприпасами, произведенными в 2021 году. То есть после официального завершения конфликта. Завод, где они производятся, принадлежит россиянам.

После войны на территории азербайджанского Карабаха, под контролем военного контингента РФ, шел широкомасштабный процесс минирования. Все армянские мины были обнаружены. Однако до сих пор нет ответа, как боеприпасы оказались в Карабахе уже после конфликта.

В письме главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова на имя Генсека ООН говорится о продолжении в Армении формирования новых боевых позиций на территории Азербайджана, где временно размещен контингент Российской федерации, а также проведении инженерно-фортификационных работ и в этом контексте установлении большого количества мин. Присутствие этого контингента существенно ограничило работы по разминированию.

Армяне использовали не только российские мины, но и изготовили множество собственных копий. Представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев указывает на ереванскую компанию «Айк-Мек», на протяжении многих лет производившую оружие и боеприпасы для вооруженных сил Армении.

Согласно данным Межгосударственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству ОДКБ за 2015 год компания «Айк-Мек» занималась разработкой и производством мин и зарядов к ним. В области оружия она работает с 2004 года и базируется в Ереване на территории завода «Электрон». По свидетельству главного инженера ООО «Электрон» Сергея Джагиняна, завод в начале 90-х резко сменил профиль и начал производить по заказу Минобороны Армении гранаты и мины.

Сам «Электрон» давно принадлежит россиянам. 2 ноября 2002 г. было принято постановление правительства РФ о подписании протоколов между Россией и Арменией «о передаче в собственность Российской Федерации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Армения». В их числе был и завод. Известно также о причастности к продаже завода пророссийского политика Роберта Кочаряна.

Кочарян – единственный из крупных политиков Армении – имеет личные отношения с Путиным. Сам он описывал их как «очень искренние, откровенные, прямые». Руководимый Кочаряном парламентский блок «Айастан» с началом войны в Украине осудил «вопиющие явления антироссийских настроений в некоторых странах». В самом же Ереване уже в августе 2022 года были расклеены листовки с эмблемой блока «Айастан», буквой Z и надписями: «Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия».

Круг замкнулся: ереванский военный завод, подаренный изуверу, уничтожающий украинцев, массово производит орудие «минного терроризма» против азербайджанцев.