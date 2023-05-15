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С начала года на водоемах Харьковщины погибли 20 человек – ГСЧС

Общество 15:07   15.05.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
С начала года на водоемах Харьковщины погибли 20 человек – ГСЧС

С начала 2023 года на водоемах Харьковской области погибли 20 человек, из них 9 людей – от утопления.

Об этом сообщил начальник управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, передает корреспондент МГ «Объектив».

В Изюмском, Чугуевском районах погибли 4 человека, в Богодуховском, Купянском, Харьковском – 3, в Лозовском – 2 и Красноградском – 1 человек, добавили в ГСЧС.

В 2022 году на водоемах Харьковщины погибли 29 людей, из них двое детей.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 15:07;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала 2023 года на водоемах Харьковской области погибли 20 человек, из них 9 людей – от утопления.".