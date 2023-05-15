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З початку року на водоймах Харківщини загинули 20 людей – ДСНС

Суспільство 15:07   15.05.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
З початку року на водоймах Харківщини загинули 20 людей – ДСНС

З початку 2023 року на водоймах Харківської області загинули 20 людей, з них 9 осіб — внаслідок утоплення.

Про це повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

В Ізюмському, Чугуївському районах загинули 4 особи, у Богодухівському, Куп’янському, Харківському – 3, у Лозівському – 2 та Красноградському – 1 людина, додали в ДСНС.

У 2022 році на водоймах Харківщини загинуло 29 людей, із них двоє дітей.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 15:07;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку 2023 року на водоймах Харківської області загинули 20 людей, з них 9 осіб — внаслідок утоплення.".