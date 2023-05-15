З початку року на водоймах Харківщини загинули 20 людей – ДСНС

З початку 2023 року на водоймах Харківської області загинули 20 людей, з них 9 осіб — внаслідок утоплення.

Про це повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

В Ізюмському, Чугуївському районах загинули 4 особи, у Богодухівському, Куп’янському, Харківському – 3, у Лозівському – 2 та Красноградському – 1 людина, додали в ДСНС.

У 2022 році на водоймах Харківщини загинуло 29 людей, із них двоє дітей.