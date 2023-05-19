На Харьковщине под вражеский обстрел попала бригада энергетиков — Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
В Харьковской области под обстрел РФ во время выполнения работ попала бригада энергетиков.
Пострадавших среди персонала в результате обстрелов нет, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Сейчас без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области под обстрел РФ во время выполнения работ попала бригада энергетиков.".