На Харьковщине под вражеский обстрел попала бригада энергетиков — Минэнерго

В Харьковской области под обстрел РФ во время выполнения работ попала бригада энергетиков.

Пострадавших среди персонала в результате обстрелов нет, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Сейчас без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.