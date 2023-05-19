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На Харьковщине под вражеский обстрел попала бригада энергетиков — Минэнерго

Происшествия 13:05   19.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине под вражеский обстрел попала бригада энергетиков — Минэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

В Харьковской области под обстрел РФ во время выполнения работ попала бригада энергетиков.

Пострадавших среди персонала в результате обстрелов нет, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Сейчас без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 13:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области под обстрел РФ во время выполнения работ попала бригада энергетиков.".