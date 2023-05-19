На Харківщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків – Міненерго

В Харківській області під обстріл РФ під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків.

Постраждалих серед персоналу внаслідок обстрілів немає, повідомили в Міністерстві енергетики України.

Наразі без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.