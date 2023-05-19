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На Харківщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків – Міненерго

Події 13:05   19.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків – Міненерго Фото: Міністерство енергетики України

В Харківській області під обстріл РФ під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків.

Постраждалих серед персоналу внаслідок обстрілів немає, повідомили в Міністерстві енергетики України.

Наразі без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 13:05;

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