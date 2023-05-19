На Харківщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків – Міненерго
Фото: Міністерство енергетики України
В Харківській області під обстріл РФ під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків.
Постраждалих серед персоналу внаслідок обстрілів немає, повідомили в Міністерстві енергетики України.
Наразі без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області під обстріл РФ під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків.".