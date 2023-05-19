Ракетный удар по Циркунам: без газа осталось более 600 семей
Во время обстрела села Циркуны в Харьковской области был поврежден один из газопроводов.
В селе без газоснабжения осталось 658 домов, сообщили в АО «Харьковгаз».
В компании обратились к потребителям, которым в результате ракетного удара была прекращена подача энергоносителя, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения ремонтов.
Сейчас газовики работают над восстановлением поврежденного участка сети.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обстрела села Циркуны в Харьковской области был поврежден один из газопроводов.".