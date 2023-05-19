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Ракетный удар по Циркунам: без газа осталось более 600 семей

Происшествия 13:55   19.05.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Циркунам: без газа осталось более 600 семей

Во время обстрела села Циркуны в Харьковской области был поврежден один из газопроводов.

В селе без газоснабжения осталось 658 домов, сообщили в АО «Харьковгаз».

В компании обратились к потребителям, которым в результате ракетного удара была прекращена подача энергоносителя, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения ремонтов.

Сейчас газовики работают над восстановлением поврежденного участка сети.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 13:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обстрела села Циркуны в Харьковской области был поврежден один из газопроводов.".