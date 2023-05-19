Ракетный удар по Циркунам: без газа осталось более 600 семей

Во время обстрела села Циркуны в Харьковской области был поврежден один из газопроводов.

В селе без газоснабжения осталось 658 домов, сообщили в АО «Харьковгаз».

В компании обратились к потребителям, которым в результате ракетного удара была прекращена подача энергоносителя, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами для проведения ремонтов.

Сейчас газовики работают над восстановлением поврежденного участка сети.