Ракетний удар по Циркунам: без газу залишилося понад 600 родин

Під час обстрілу села Циркуни на Харківщині було пошкоджено один з газопроводів.

У селі без газопостачання залишилось 658 домівок, повідомили в АТ «Харківгаз».

У компанії звернулися до споживачів, яким внаслідок ракетного удару було припинено подачу енергоносія, самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення ремонтів.

Наразі газовики працюють над відновленням пошкодженої ділянки мережі.