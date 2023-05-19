Ракетний удар по Циркунам: без газу залишилося понад 600 родин
Під час обстрілу села Циркуни на Харківщині було пошкоджено один з газопроводів.
У селі без газопостачання залишилось 658 домівок, повідомили в АТ «Харківгаз».
У компанії звернулися до споживачів, яким внаслідок ракетного удару було припинено подачу енергоносія, самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення ремонтів.
Наразі газовики працюють над відновленням пошкодженої ділянки мережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час обстрілу села Циркуни на Харківщині було пошкоджено один з газопроводів.".