10-летний ребенок ранен из-за ракетного удара рф по Изюму на Харьковщине
Враг выпустил по Изюму две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.
22 мая около 2:30 военнослужащие рф нанесли ракетный удар по городу Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки.
Получил ранение 10-летний мальчик. Его госпитализировали.
Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры совместно со следователями Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия ракетного удара со стороны рф.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг выпустил по Изюму две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.".