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10-летний ребенок ранен из-за ракетного удара рф по Изюму на Харьковщине

Происшествия 17:38   22.05.2023
Оксана Якушко
10-летний ребенок ранен из-за ракетного удара рф по Изюму на Харьковщине

Враг выпустил по Изюму две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

22 мая около 2:30 военнослужащие рф нанесли ракетный удар по городу Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки.

Получил ранение 10-летний мальчик. Его госпитализировали.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия ракетного удара со стороны рф.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг выпустил по Изюму две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.".