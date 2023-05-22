10-летний ребенок ранен из-за ракетного удара рф по Изюму на Харьковщине

Враг выпустил по Изюму две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

22 мая около 2:30 военнослужащие рф нанесли ракетный удар по городу Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки.

Получил ранение 10-летний мальчик. Его госпитализировали.

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области собрали вещественные доказательства и зафиксировали последствия ракетного удара со стороны рф.