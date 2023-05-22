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10-річного хлопця поранено через ракетний удар рф по Ізюму на Харківщині

Події 17:38   22.05.2023
Оксана Якушко
10-річного хлопця поранено через ракетний удар рф по Ізюму на Харківщині

Ворог випустив по Ізюму дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

22 травня близько 2:30 військовослужбовці зс рф завдали ракетний удар по місту Ізюм. Частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.

Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його ушпиталили.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими Ізюмського РУП  ГУНП в Харківській області зібрали речові докази та зафіксували наслідки ракетного удару з боку зс рф.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 17:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог випустив по Ізюму дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".