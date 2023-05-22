10-річного хлопця поранено через ракетний удар рф по Ізюму на Харківщині

Ворог випустив по Ізюму дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області, повідомила Харківська обласна прокуратура.

22 травня близько 2:30 військовослужбовці зс рф завдали ракетний удар по місту Ізюм. Частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.

Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його ушпиталили.

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області зібрали речові докази та зафіксували наслідки ракетного удару з боку зс рф.