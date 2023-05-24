В Харькове установят мемориальные доски погибшим выпускникам, врачу и ректору
Городская топонимическая комиссия согласовала установку 25 мемориальных досок в Харькове.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Очередное заседание городской комиссии по топонимике и охране историко-культурной среды прошло 23 мая в смешанном формате.
Члены комиссии рекомендовали установить 23 мемориальных доски погибшим выпускникам школ города – участникам боевых действий против российского агрессора.
Также планируют установить мемориальную доску бывшему главврачу городской многопрофильной больницы №18 Борису Менкусу.
Кроме того, мемориальной доской планируется увековечить память почетного ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. М. Бекетова Леонида Шутенко.
«В соответствии с обращением департамента инфраструктуры, рассмотрены вопросы переименования 10 остановок, наименование 12 остановок городского пассажирского транспорта и введение 99 новых остановок, чтобы упорядочить движение транспорта и улучшить качество обслуживания пассажиров», — рассказали в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городская топонимическая комиссия согласовала установку 25 мемориальных досок в Харькове.".