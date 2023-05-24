У Харкові з’являться меморіальні дошки загиблим випускникам, лікарю та ректору

Міська топонімічна комісія погодила встановлення 25 меморіальних дошок у Харкові.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Чергове засідання міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища пройшло 23 травня у змішаному форматі.

Члени комісії рекомендували встановити 23 меморіальні дошки загиблим випускникам шкіл міста — учасникам бойових дій проти російського агресора.

Також, планують встановити меморіальну дошку колишньому головному лікарю міської багатопрофільної лікарні №18 Борису Менкусу.

Крім того, меморіальною дошкою планується увічнити пам’ять почесного ректора Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Леоніда Шутенка.

«Відповідно до звернення департаменту інфраструктури, розглянуті питання перейменування 10 зупинок, найменування 12 зупинок міського пасажирського транспорту та введення 99 нових зупинок, щоб упорядкувати рух транспорту та покращити якість обслуговування пасажирів», – розповіли у мерії.

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