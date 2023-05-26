В громаде на Харьковщине сегодня заработали сирены воздушной тревоги

В Купянской городской территориальной громаде сегодня, 26 мая, начинает работать система оповещения о воздушной тревоге.

Сирены будут включаться автоматически на всей территории громады во время объявления воздушной тревоги по Харьковской области, пишет Купянская городская военная администрация.

«Во время действия сигнала необходимо направиться в ближайшее укрытие (убежище, подвал). Если не успеваете — перейдите в помещение без окон и воспользуйтесь правилом «двух стен». Волнообразный сигнал о начале тревоги «Внимание всем!» будет звучать около трех минут. Оповещение об окончании воздушной тревоги будет подаваться как сигнал «Конец угрозы» путем непрерывного звучания электросирены в течение 30 секунд», — разъясняют в ГВА.

Местные власти призывают жителей не игнорировать тревогу.

В состав громады входят город Купянск, поселки Ковшаровка и Купянск-Узловой, а также девять сел: Болдыревка, Осадьковка, Осиново, Пойдуновка, Пристин, Прокоповка, Сенек, Стенка, Тамаргановка.

Напомним, в поселке Великий Бурлук система оповещения возобновила работу 1 мая.