С понедельника в Великом Бурлуке снова заработают сирены
В деоккупированном поселке Великий Бурлук в Харьковской области с 1 мая начнет работать система оповещения о воздушной тревоге.
Сирены в поселке не работали с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщили в Великобурлуцкой территориальной громаде.
Включаться электросирена будет автоматически во время объявления воздушной тревоги по всей Харьковской области.
Продолжительность сигнала о начале тревоги будет раздаваться около 3 минут, добавили в громаде. Оповещение об отбое тревоги будет звучать 30 секунд.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном поселке Великий Бурлук в Харьковской области с 1 мая начнет работать система оповещения о воздушной тревоге.".