С понедельника в Великом Бурлуке снова заработают сирены

В деоккупированном поселке Великий Бурлук в Харьковской области с 1 мая начнет работать система оповещения о воздушной тревоге.

Сирены в поселке не работали с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщили в Великобурлуцкой территориальной громаде.

Включаться электросирена будет автоматически во время объявления воздушной тревоги по всей Харьковской области.

Продолжительность сигнала о начале тревоги будет раздаваться около 3 минут, добавили в громаде. Оповещение об отбое тревоги будет звучать 30 секунд.