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С понедельника в Великом Бурлуке снова заработают сирены

Общество 14:21   28.04.2023
Виктория Яковенко
С понедельника в Великом Бурлуке снова заработают сирены

В деоккупированном поселке Великий Бурлук в Харьковской области с 1 мая начнет работать система оповещения о воздушной тревоге.

Сирены в поселке не работали с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщили в Великобурлуцкой территориальной громаде.

Включаться электросирена будет автоматически во время объявления воздушной тревоги по всей Харьковской области.

Продолжительность сигнала о начале тревоги будет раздаваться около 3 минут, добавили в громаде. Оповещение об отбое тревоги будет звучать 30 секунд.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном поселке Великий Бурлук в Харьковской области с 1 мая начнет работать система оповещения о воздушной тревоге.".