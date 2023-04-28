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На въезде в деоккупированную Цуповку почти восстановили мост (фото)

Общество 13:31   28.04.2023
Виктория Яковенко
На въезде в деоккупированную Цуповку почти восстановили мост (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Восстановление моста, который соединяет Цуповку с выездом на автодорогу Дергачи – Казачья Лопань, – на финишной прямой.

Этой дорогой доставляют гуманитарную помощь в Цуповку, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«После деоккупации населенного пункта в сентябре прошлого года на месте разрушенного моста местные активисты построили временное деревянное перекрытие. После осенне-зимнего периода это перекрытие нуждалось в замене», — уточнил Задоренко.

Работы еще не завершены. Специалисты планируют установить ограждения и выполнить благоустройство прилегающей территории.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление моста, который соединяет Цуповку с выездом на автодорогу Дергачи – Казачья Лопань, – на финишной прямой.".