На въезде в деоккупированную Цуповку почти восстановили мост (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
Восстановление моста, который соединяет Цуповку с выездом на автодорогу Дергачи – Казачья Лопань, – на финишной прямой.
Этой дорогой доставляют гуманитарную помощь в Цуповку, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«После деоккупации населенного пункта в сентябре прошлого года на месте разрушенного моста местные активисты построили временное деревянное перекрытие. После осенне-зимнего периода это перекрытие нуждалось в замене», — уточнил Задоренко.
Работы еще не завершены. Специалисты планируют установить ограждения и выполнить благоустройство прилегающей территории.
Читайте также: Восстановление моста в Первомайском – на финишной прямой (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «На въезде в деоккупированную Цуповку почти восстановили мост (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление моста, который соединяет Цуповку с выездом на автодорогу Дергачи – Казачья Лопань, – на финишной прямой.".