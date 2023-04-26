Восстановление моста в Первомайском – на финишной прямой (фото)

В Первомайском на Харьковщине завершают строительные работы переправы через реку Сиваш.

Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

«Коммунальное предприятие «Жилсервис» почти закончило работы по восстановлению моста на Сиваше между улицами Сивашская и Алексеевской. Вскоре движение между этими улицами будет возобновлено», – отметил Бакшеев.