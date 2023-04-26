Восстановление моста в Первомайском – на финишной прямой (фото)
Фото: Николай Бакшеев
В Первомайском на Харьковщине завершают строительные работы переправы через реку Сиваш.
Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.
«Коммунальное предприятие «Жилсервис» почти закончило работы по восстановлению моста на Сиваше между улицами Сивашская и Алексеевской. Вскоре движение между этими улицами будет возобновлено», – отметил Бакшеев.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайском на Харьковщине завершают строительные работы переправы через реку Сиваш.".