Відновлення мосту в Первомайському – на фінішній прямій (фото)
Фото: Микола Бакшеєв
У Первомайському на Харківщині завершують будівельні роботи переправи через річку Сиваш.
Про це повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.
«Комунальне підприємство “Жилсервіс” майже закінчило роботи з відновлення мосту на Сіваші між вулицями Сиваська та Олексіївська. Незабаром рух між цими вулицями буде відновлено», – зазначив Бакшеєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайському на Харківщині завершують будівельні роботи переправи через річку Сиваш.".