Live
  • Середа 26.04.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🔴

Відновлення мосту в Первомайському – на фінішній прямій (фото)

Суспільство 15:54   26.04.2023
Вікторія Яковенко
Відновлення мосту в Первомайському – на фінішній прямій (фото) Фото: Микола Бакшеєв

У Первомайському на Харківщині завершують будівельні роботи переправи через річку Сиваш.

Про це повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

«Комунальне підприємство “Жилсервіс” майже закінчило роботи з відновлення мосту на Сіваші між вулицями Сиваська та Олексіївська. Незабаром рух між цими вулицями буде відновлено», – зазначив Бакшеєв.

01

02

03
Фото: Микола Бакшеєв

Читайте також: Під Балаклією будують новий міст через Сіверський Донець (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

15:54
Відновлення мосту в Первомайському – на фінішній прямій (фото)
14:39
«Доступні кредити 5-7-9%»: бізнес Харківщини позичив майже 12 млрд грн
14:16
У деокуповане село на Харківщині повернули газ
13:04
У Мерефі підліток побив чоловіка і залишив лежати непритомним на 22 години
12:40
До останнього дбала про музей – ХОВА про загиблу директорку музею в Куп’янську

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Відновлення мосту в Первомайському – на фінішній прямій (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 15:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайському на Харківщині завершують будівельні роботи переправи через річку Сиваш.".