Відновлення мосту в Первомайському – на фінішній прямій (фото)

У Первомайському на Харківщині завершують будівельні роботи переправи через річку Сиваш.

Про це повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

«Комунальне підприємство “Жилсервіс” майже закінчило роботи з відновлення мосту на Сіваші між вулицями Сиваська та Олексіївська. Незабаром рух між цими вулицями буде відновлено», – зазначив Бакшеєв.