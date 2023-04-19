Під Балаклією будують новий міст через Сіверський Донець (відео)
На Харківщині продовжують відновлювати мости там, де їх підірвали чи зруйнували під час окупації та бойових дій.
Там, де від мостів нічого не залишилося, їх будують наново. Такі роботи зараз точаться біля села Байрак Балаклійського району. Там на місці знищеного мосту зводять новий. Відео робіт опублікувала Балаклійська міська військова адміністрація.
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Раніше харківські шляховики заявили про наміри у 2023 році розпочати капітальні відновлювальні роботи на 14 мостах в області. Наразі в регіоні логістику забезпечують 22 тимчасові переправи, ще одну споруджують.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 12:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують відновлювати мости там, де їх підірвали чи зруйнували під час окупації та бойових дій".