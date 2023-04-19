Под Балаклеей строят новый мост через Северский Донец (видео)

В Харьковской области продолжают восстанавливать мосты там, где их взорвали или разрушили во время оккупации и боевых действий.

Там, где от мостов ничего не осталось, их строят заново. Такие работы сейчас идут возле села Байрак Балаклейского района. Там на месте уничтоженного моста возводят новый. Видео работ опубликовала Балаклейская городская военная администрация.

Ранее харьковские дорожники заявили о намерениях в 2023 году начать капитальные восстановительные работы на 14 мостах в области. Сейчас в регионе логистику обеспечивают 22 временные переправы, еще одну сооружают.