На в’їзді до деокупованої Цупівки майже відновили міст (фото)

Відновлення мосту, який з’єднує Цупівку з автодорогою Дергачі – Козача Лопань, — на фінішній прямій.

Цієї дорогою доставляють гуманітарну допомогу до Цупівки, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Після деокупації населеного пункту у вересні минулого року на місці зруйнованого містка місцеві активісти збудували тимчасове дерев’яне перекриття. Після осінньо-зимового періоду це перекриття потребувало заміни», – уточнив Задоренко.

Роботи ще не завершені. Фахівці планують ще встановити огорожі та виконати благоустрій прилеглої території.