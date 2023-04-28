На в’їзді до деокупованої Цупівки майже відновили міст (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
Відновлення мосту, який з’єднує Цупівку з автодорогою Дергачі – Козача Лопань, — на фінішній прямій.
Цієї дорогою доставляють гуманітарну допомогу до Цупівки, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Після деокупації населеного пункту у вересні минулого року на місці зруйнованого містка місцеві активісти збудували тимчасове дерев’яне перекриття. Після осінньо-зимового періоду це перекриття потребувало заміни», – уточнив Задоренко.
Роботи ще не завершені. Фахівці планують ще встановити огорожі та виконати благоустрій прилеглої території.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення мосту, який з’єднує Цупівку з автодорогою Дергачі – Козача Лопань, — на фінішній прямій.".