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На в’їзді до деокупованої Цупівки майже відновили міст (фото)

Суспільство 13:31   28.04.2023
Вікторія Яковенко
На в’їзді до деокупованої Цупівки майже відновили міст (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Відновлення мосту, який з’єднує Цупівку з автодорогою Дергачі – Козача Лопань, — на фінішній прямій.

Цієї дорогою доставляють гуманітарну допомогу до Цупівки, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Після деокупації населеного пункту у вересні минулого року на місці зруйнованого містка місцеві активісти збудували тимчасове дерев’яне перекриття. Після осінньо-зимового періоду це перекриття потребувало заміни», – уточнив Задоренко.

Роботи ще не завершені. Фахівці планують ще встановити огорожі та виконати благоустрій прилеглої території.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення мосту, який з’єднує Цупівку з автодорогою Дергачі – Козача Лопань, — на фінішній прямій.".