Live
  • П’ятниця 28.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.35
    • 🟢

З понеділка у Великому Бурлуці знову запрацюють сирени

Суспільство 14:21   28.04.2023
Вікторія Яковенко
З понеділка у Великому Бурлуці знову запрацюють сирени

У деокупованому селищі Великий Бурлук на Харківщині з 1 травня почне працювати система оповіщення про повітряну тривогу.

Сирени у селищі не працювали від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомили у Великобурлуцькій територіальній громаді.

Включатися електросирена буде автоматично під час оголошення повітряної тривоги по всій Харківській області.

Протяжність сигналу про початок тривоги лунатиме близько 3 хвилин, додали в громаді. Оповіщення про відбій тривоги звучатиме 30 секунд.

Читайте також: На в’їзді до деокупованої Цупівки майже відновили міст (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

11:39
Армія РФ обстріляла дитячий садок у Харківській області: фото наслідків
11:23
На Харківщині «чорні лісоруби» з Полтавщини нарубали дерев на 120 тис. грн
11:04
Синєгубов заявив про високу ймовірність ракетних ударів по Харкову та області
14:59
В Харківській області родичі хворої жінки напали на фельдшера
13:53
В Харківській області з початку року піймали понад 70 зрадників – поліція

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З понеділка у Великому Бурлуці знову запрацюють сирени»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селищі Великий Бурлук на Харківщині з 1 травня почне працювати система оповіщення про повітряну тривогу.".