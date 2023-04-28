З понеділка у Великому Бурлуці знову запрацюють сирени

У деокупованому селищі Великий Бурлук на Харківщині з 1 травня почне працювати система оповіщення про повітряну тривогу.

Сирени у селищі не працювали від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомили у Великобурлуцькій територіальній громаді.

Включатися електросирена буде автоматично під час оголошення повітряної тривоги по всій Харківській області.

Протяжність сигналу про початок тривоги лунатиме близько 3 хвилин, додали в громаді. Оповіщення про відбій тривоги звучатиме 30 секунд.