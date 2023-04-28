З понеділка у Великому Бурлуці знову запрацюють сирени
У деокупованому селищі Великий Бурлук на Харківщині з 1 травня почне працювати система оповіщення про повітряну тривогу.
Сирени у селищі не працювали від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомили у Великобурлуцькій територіальній громаді.
Включатися електросирена буде автоматично під час оголошення повітряної тривоги по всій Харківській області.
Протяжність сигналу про початок тривоги лунатиме близько 3 хвилин, додали в громаді. Оповіщення про відбій тривоги звучатиме 30 секунд.
Читайте також: На в’їзді до деокупованої Цупівки майже відновили міст (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «З понеділка у Великому Бурлуці знову запрацюють сирени»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 14:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селищі Великий Бурлук на Харківщині з 1 травня почне працювати система оповіщення про повітряну тривогу.".