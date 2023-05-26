У громаді на Харківщині відсьогодні запрацювали сирени повітряної тривоги

У Куп’янській міській територіальній громаді сьогодні, 26 травня, починає працювати система оповіщення про повітряну тривогу.

Сирени вмикатимуть автоматично на всій території громади під час оголошення повітряної тривоги по Харківській області, пише Куп’янська міська військова адміністрація.

“Під час дії сигналу необхідно направитися до найближчого укриття (сховища, підвалу). Якщо не встигаєте – перейдіть у приміщення без вікон й скористайтеся правилом “двох стін”. Хвилеподібний сигнал про початок тривоги “Увага всім!” лунатиме близько трьох хвилин. Оповіщення про закінчення повітряної тривоги буде подаватися як сигнал “Кінець загрози” шляхом безперервного звучання електросирени протягом 30 секунд”, – пояснюють у МВА.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати тривогу.

До складу громади входять місто Куп’янськ, селища Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий, а також дев’ять сіл: Болдирівка, Осадьківка, Осиново, Пойдунівка, Пристін, Прокопівка, Сеньок, Стінка, Тамарганівка.

Нагадаємо, у селищі Великий Бурлук система оповіщення відновила роботу 1 травня.